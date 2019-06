Affaldsordningen bliver dobbelt så dyr som beregnet

Kommunens store affaldssortering skal gøres færdig. Men det bliver noget dyrere end forventet og derfor må politikerne finde 25 millioner kroner ekstra. Det betyder også højere regninger for borgerne.

Af Mia Thomsen

De fleste borgere har nok bemærket, at affaldssortering er kommet for at blive. Ballerup Kommune begyndte at rulle den store affaldssortering ud den 1. april 2017 for alle villaer og i løbet af 2018 kom de fleste rækkehuse med.

Frem mod udgangen af 2021 skal alle boliger i kommunen affaldssortere i glas, metal, papir, plast, mad og restaffald, og derfor har villaer fået beholdere, mens man andre steder kan vælge mellem beholdere, affaldsøer, kuber eller nedgravede systemer.

Det har imidlertid vist sig, at etableringen af affaldssorteringen bliver noget dyrere end de 21,5 millioner kroner, som man hidtil har sat af.

Populære løsninger

De nedgravede affaldsløsninger er blevet meget populære og derfor skal der bruges langt flere end forventet og det koster.

Derfor har politikerne nu bevilget 25 millioner kroner yderligere, så man kan få udrullet affaldsordningen totalt.

Beløbet er baseret på de beregninger, som Vestforbrænding har lavet om, hvad det vil koste at færdiggøre projektet i tråd med borgernes ønsker.

De ekstra bevilliger komer også til at betyde, at prisen for affaldsordningen vil koste borgerne op til 700 kroner ekstra om året, afhængig af hvilken affaldsløsning de vælger.

Den ekstra bevlling vil ifølge formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), ikke påvirke hverken anlægs- eller servicerammen og kan derfor umiddelbart tages af kassen, så man kan kan få det store affaldsprojekt rullet ud til tiden.