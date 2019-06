Michael Vesterskov udvider repertoiret med egen podcast

Med sin nye podcast-serie ’Fortællinger fra længslernes alle’ prøver Michael Vesterskov at: ”finde andre veje, der kan erstatte glæden ved at skabe fortællinger sange, historier og udgive albums.” Foto: privatfoto

Musik I 2019 fejrer Michael Vesterskov både rund fødselsdag og jubilæum. Men det er også begyndelsen på et helt nyt eventyr med hans stemningsfulde podcasts med fortællinger og sange.

Af Mia Thomsen

Den lokale musiker Michael Vesterskov fra Ledøje er lige fyldt 60 og har samtidig fejret 25-året for hans første soloudgivelse. Som ekstra krydderi på et ellers særligt år, har han kastet sig ud i et helt nyt projekt – han har nemlig lavet sig egen podcast: ’Fortællinger fra længslernes alle’.

Michael Vesterskov blander i denne nye podcast-serie fortællinger og sange – og udfolder sin særlige fornemmelse for en dobbelthed, hvor skrøbelighed og styrke er tæt forbundne.

Han inviterer med humor, alvor og underfundighed ud på en rejse, hvor virkelighed og drøm bytter plads.

Nye veje

Det handler om ensomhed, mirakler, lykken – hvad den er – og om vejen derhen. Men også om tålmodighed, skrøbelighed og om at bevare roen og at acceptere, at det ikke er alt, vi kan eller skal kontrollere.

”Jeg prøver at finde andre veje, der kan erstatte glæden ved at skabe fortællinger sange, historier og udgive albums. Cd’en er på vej ud og færre og færre medier bruger tid på musikudgivelser,” fortæller Michael Vesterskov og tilføjer:

”Med podcast kan der skabes en stemning og fortællingen om proces, tankerne bag. I en tid hvor farten, tempoet øges og budskabet gerne hurtigt skal stå krystal klart, som et fængende omkvæd, er det en lettelse at arbejde med podcasts, snige sig forsigtig om bag musikken og fortællingerne, uden at have tidens uro og omkvædet lige i hælene.”

Musikeren håber at podcasts som ’Fortællinger fra længslernes alle’ kan være et supplement til en udgivelse. Han har allerede lavet ti afsnit og de kan findes på iTunes – eller via linket på han egen hjemmeside: www.westwood.dk.