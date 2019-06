Bibliotekscaféen fylder 10 år

Køkkenleder Bente Grubbe sammen med to af cefaéens medarbejdere Camilla og Victoria samt socialpædagog Maja Fangel. Foto: privatfoto

Jubilæum I juni kan Ballerups Biblioteks café fejre 10 års jubilæum. Caféen beskæftiger 14 voksne med særlige behov og er blevet lidt af et trækplaster - og et forbillede for andre biblioteker.

Af redaktionen

Det er en hel lille solstrålehistorie, der ligger bag de mange grønsagssupper, sandwicher og ikke mindst kaffe og kage, der dagligt bliver langet over disken af de 14 travle medarbejdere i caféen sammen med deres køkkenleder og to-tre socialpædagoger.

I 10 år har borgerne i Ballerup haft glæde af caféen på Ballerup Bibliotek. Caféen og dets køkken beskæftiger 14 voksne med særlige behov.

”I tidernes morgen var der nogen, der fik den geniale idé at lave et socialt samarbejde med biblioteket. Det giver bare så god mening, at biblioteket skaber en arbejdsplads for mennesker, der ikke er helt så firkantede, som vi andre kan være”, siger køkkenleder Bente Grubbe.

De 14 medarbejdere er både med til indkøb, madlavning, opvask og ikke mindst servering, og cafeens mange faste kunder sætter pris på den personlige og helt unikke betjening. Og så betyder det ikke noget, at kagen somme tider bliver skåret lidt skævt ud, eller der er lidt ventetid på kaffen.

Mere mod på det hele

”Vi har en rummelig arbejdsplads” fortæller socialpædagogerne Maja Fangel og Henrik Lybecker.

”Det er vigtigt for os, at alle er glade for at gå på arbejde med al den forskellighed, der er. Vi kan se, at vores medarbejdere vokser med opgaverne. De oplever, at de kan meget mere, end de selv troede. Det giver selvværd og overskud til mere socialt liv og simpelthen mere mod på det hele”.

Bibliotekscafeen giver faste og trygge rammer, som medarbejderne kan udfolde sig under.

”Alle kan lide at være gode til noget, og det kan vores medarbejdere også. De kan mærke, at de er gode til deres arbejde, og at de er en vigtig del af samfundet og byen,” siger Bente Grubbe

Et forbillede og trækplaster

Bibliotekscafeen er blevet lidt af et forbillede for andre biblioteker, som har været på besøg og etableret tilsvarende cafeer. Den er også i tidens løb blevet lidt af et trækplaster for biblioteket.

”Kunderne skulle lige vænne sig til, at alt ikke gik lige tjept ved disken”, griner Bente og fortsætter:

”Nu har vi mange faste kunder, som nyder at komme lidt ned i gear hos os. Vores medarbejdere skaber noget helt særligt, der ikke kan købes for penge”.

I anledning af fødselsdagen inviterer cafeen på kaffe, te og et stykke lagkage torsdag den 13. juni klokken 14 til 16.