Ballerups børn får kortere skoledage

En ny lovændring betyder, at skoledagene efter sommerferien kan forkortes med to timer om ugen. Det har samtlige skoler i Ballerup ønsket. Det giver til gengæld udfordringer for kommunens BFO’er og klubber.

Af Ulrich Wolf

Næsten lige siden skolereformen trådte i kraft i 2014 har der været heftig diskussion om, hvorvidt skoledagene var for lange eller ej. Både forældre og elever har påpeget, at de lange skoledage er gået ud over læringen i de sidste timer, fritidsaktiviteter og det sociale liv for børnene efter skoletid.

Nu har en ny lov gjort det muligt for kommunens skoler at vælge to timer om ugen fra, så man derfor afkorter skoletiden for elever fra 4. til 9. klasse.

Det er desuden blevet bestemt, at indskolingselever skal have forkortet deres skoledag, uden at skolerne behøver at søge om det.

Loven blev lynvedtaget i Folketinget i maj måned og siden har alle skoler i Ballerup Kommune, med undtagelse af Kasperskolen, ansøgt om en forkortelse af skoledagen. Det betyder, at fra det nye skoleår har alle skoler to færre undervisningstimer om ugen. Til stor glæde for elever og forældre.

”Samtlige skoler har søgt om at få lov til at afkorte skoledagene i henhold til den nye lov. Det har vi imødekommet. Især har mange forældre presset på for at få de kortere skoledage. Vi har set, at mange børn er trætte sidst på dagen,” siger formand for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A).

Giver udfordringer

Mens mange forældre og elever sikkert glæder sig over de kortere skoledage, så giver det en del udfordringer for kommunens klubber og økonomi.

”Den nye lov betyder samtidig, at BFO’er og klubber skal have mere åbent. Det koster naturligvis nogle penge, så derfor er det vigtigt, at fritidstilbuddene og skolerne koordinerer, så man ikke risikerer at holde en BFO åben og der ikke kommer nogen børn, ” siger Peter Als.

Samtidig har Ballerup ifølge udvalgsformanden flere børn i BFO eller klubtilbud end den gennemsnitlige kommune, og det kan få betydning for økonomien.

”Ballerup har flere elever i BFO end andre kommuner. Regeringen har sat et specifikt beløb til side til den nye lovændring, baseret på gennemsnitstal, og derfor vil det nok blive dyrere for os end for en del andre kommuner. Det skal vi i første omgang selv betale. Så må vi se, hvad vi kan forhandle os frem til. Men da der først skal dannes en ny regering og vi ikke ved, hvornår det sker, så er det noget usikkert endnu,” siger Peter Als.

Brug for ro

Udvalgsformanden har det personligt noget ambivalent med den nye lovændring.

”Det er godt, at børnene ikke er trætte sidst på dagen og at forældrenes pres har virket. Men for skolerne er det ikke nødvendigvis den bedste løsning. Det, skolerne ikke har brug for er en zig-zag-kurs, og vi håber at denne ændring så bliver den sidste, og at der nu kommer ro på de kommende år, ”siger Peter Als.