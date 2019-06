Burger-planer sendt i høring

Grunden på hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej kan blive omdannet til en Burger King. Den amerikanske kæde har købt grunden og nu skal politikerne vurdere, om man vil tillade byggeriet.

Burger King har købt grunden på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej, hvor de vil bygge en ny burgerrestaurant. Nu er planerne sendt i høring.

Af Ulrich Wolf

Det kan godt være, at man snart kan få stillet sulten på den hurtige måde, når man kører ad Ballerup Byvej. Den amerikanske kæde Burger King har nemlig planer om at bygge en ny burgerrestaurant på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej, i et af de ganske trafikerede kryds i kommunen.

Igennem flere år har der være adskillige restauranter, senest thai og pizzeria, men de er nu lukket.

Grunden er allerede blevet købt af Burger King og nu er det politikerne, der skal vende tommelen op eller ned for planerne.

”Grunden er solgt til Burger King, der vil lave en restaurant på grunden. De eksisterende bygninger skal rives ned. Egentlig er grunden til boligformål, men det fortaber sig i tågerne, hvorfor der i mange år har ligget restauranter. For mange år siden lå der en hvidevareforretning, og i de 20 år jeg har været med, har der ikke været boliger. Jeg ved ganske enkelt ikke, om der er givet dispensation eller noget lignende. Men nu laver vi en anden lokalplan, der udtrykkeligt giver plads til andre formål,” siger Hella Tiedemann, formand for teknik- og miljøudvalget.

Ordentlig debat

Egentlig var det planen, at man ville lave en såkaldt B-lokalplan, der har en kort høringsfrist (fire uger) og en endelig vedtagelse rent administrativt, men efter en heftig debat på facebook, har udvalget valgt at omdanne lokalplanen til en A-lokalplan med otte ugers høringsperiode og en vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

”Der har været en voldsom debat, så derfor har vi lavet en ’almindelig’ lokalplan. Så kan alle blive hørt og ikke kun facebook-parlamentet. Så sætter vi en ti-ugers høringsfrist på grund af sommerferien, og så regner vi med, at vi kan tage en endelig beslutning efter det,” siger Hella Tiedemann.

Hvis lokalplanen bliver vedtaget, skal der primært være til- og frakørsel fra Jonstrupvej og udkørsel til Ballerup Byvej vil kun være for lastbiler.

Der skal desuden være afskærmende beplantning og et støjværn omkring den nye bygning, så den ikke generer naboer såvel som trafikken i krydset.

Det er meningen, at lokalplanen kan vedtages politisk i september måned.