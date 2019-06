Ny integrationspris er klar i 2020

Hæder Kommunalbestyrelsen har besluttet at indstifte en ny integrationspris. Målet er at belønne projekter, der skaber relationer og bidrager til job eller uddannelse.

Af Ulrich Wolf

En enig kommunalbestyrelse står bag en ny integrationspris på 10.000 kroner, der skal skabe yderligere fokus på integrationsindsatsen i Ballerup.

Prisen skal uddeles en gang om året til en eller flere personer, en forening eller organisation efter indstilling fra borgere, virksomheder eller andre i Ballerup Kommune.

Skabe netværk

For at få prisen skal man opfylde mindst et af en række kriterier, eksempelvis at skabe relationer eller netværk, skabe nye tværkulturelle fællesskaber eller bidrage til, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste i uddannelse eller job.

Prisen kan desuden gives til den eller de, som inspirerer andre til at engagere sig som frivillig i integrationsindsatsen.

Prisen kan ikke gives til Ballerup Kommunes institutioner, afdelinger eller ansatte.

De endelige kriterier for prisen skal nu fastsættes af kultur- og fritidsudvalget og en udvælgelseskomite skal nu udpege en række kandidater, senest ved årets udgang.

Komiteen skal bestå af den til enhver tid siddende formand for kultur- og fritidsudvalget, for tiden Charlotte Holtermann (A), Anja Holtze (A), Bjarne Rasmussen (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Udvælgelseskomiteen skal desuden bistås af en integrationsmedarbejder fra kommunens center for arbejdsmarked.

Prisen skal uddeles første gang i 2020 og frem til 2022.