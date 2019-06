Hold-an Vej forbliver tosporet

Indsnævringen af Hold-an Vej bliver nu forlænget. Målet er at gøre indsnævringen permanent, så snart der er penge til at gøre projektet helt færdigt. Foto: privatfoto

Trafik Forsøget med p-pladser langs Hold-an Vej forlænges. Dermed vil Hold-an Vej fortsat kun have to kørespor. Målet er at gøre indsnævringen permanent.

Af Ulrich Wolf