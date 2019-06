Måløvkunst på vej til Malaysia

Søren Parmo og hans farverige malerier, der er populære - ikke bare blandt gæsterne i galleriet i Måløv, men også langt ud over landets grænser. Foto: Kaj Bonne

Selvom Måløv er et smørhul med masser af kreative mennesker, så er det nu alligevel ikke hver dag, at den lille by bliver invaderet af kunstsamlere fra det store udland.

Af Mia Thomsen