Måløvs kulturtorv tager form

Plantegning over det kommende Kulturtorv i Måløv.

På mandag den 17. juni går arbejdet med at skabe Måløvs nye Kulturtorv i gang

Af Redaktionen

Det er parkeringspladsen foran Måløv Kulturhus, der står over for en mindre forvandling, så pladsen kan omdannes og bruges til kulturelle arrangementer.

”Måløv er kendt for at have en stærk lokal identitet og gode aktiviteter. Med Kulturtorvet kan vi skabe endnu bedre rammer for fællesskabet og forstærke det gamle stationsbysmiljø og skabe gode rammer for aktiviteter midt i Måløv,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Arbejdet med Kulturtorvet sker som en del af udviklingsplanen ’Måløvringen’, som i 2016 blev valgt som det bedste bud i en udskrevet projektkonkurrence.

Ballerup Kommune forventer, at arbejdet med at skabe det nye torv er afsluttet i løbet af september måned med efterfølgende plantning af træer og stauder i efteråret 2019.

Interesserede kan læse mere om anlægsprojektet på Ballerup.dk/maaloevbymidte.