LSF tabte sidste kamp

Fodbold Alting har en ende og det havde Ledøje-Smørum Fodbolds ubesejrede periode også, for da de mødte Allerød i weekenden, gik det ikke helt efter planen.

Af redaktionen

LSF blev ikke rigtigt farlige, selvom de havde bolden meget. Og da Alexander Beck så lavede straffespark – der sikkert blev omsat af Allerød – så var det virkelig op ad bakke.

Allerød er et fantastisk omstillingshold og det var dem der havde de største chancer i første halvleg, hvor LSF modsat ikke havde de store chancer.

Men i starten af anden halvleg blev der trykket på speederen. Rigtigt mange gode angreb blev skabt, men den sidste aflevering manglede lige.

I det 53. minut var det tæt på. Frederik Jegind kom godt over kanten og spillede en præcis bold til fremadstormende Martin Soelberg, men desværre fik Allerøds dygtige målmand labben på og det kom der altså ikke noget ud af.

LSF fortsatte det gode spil, selvom Allerød til stadighed var farlige på omstillinger. I det 66. minut kom LSF meget tæt på. Efter en del hjørnespark blev bolden sendt indover. Den landede for fødderne af Emil Kjærsgaard der optimistisk – fra en meget spids vinkel – skød hårdt og præcist, men desværre tordnede han bolden på stolpen.

Det blev ikke bedre af, at Allerød nogle minutter efter fik bolden over kanten og scorede endnu et mål.

Det var som om, at gassen gik af ballonen indtil det 74. minut, her tog en Allerødspiller sagen i egen hånd og hvilken solotur. En efter en rundede han de stakkels Smørumdrenge og sidst også Bjerregaard i kassen og så blev resultatet slået fast: 3-0.

Der er nu sommerferie og det er der nok mange der glæder sig til. Den er kort og den 16. juli trænes der igen – det bliver et spændende efterår.