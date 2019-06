Tiomila for 34. gang

Ballerup Orienteringsklub var med til 10-mandsstafetten Tiomila i de skånske skove. Foto: privatfoto

Orienteringsløb Igen i år havde Ballerup Orienteringsklub et hold med til 10-mandsstafetten ’Tiomila’, som er en af verdens største og hårdeste orienterings-stafetter. Stævnet foregik i skovene omkring byen Glimåkra, som ligger i Skåne.

Af redaktionen

På Ballerup-holdet deltog Frank Rasmussen for 34. gang i træk, hvilket er uofficiel dansk rekord.

Løbet startede lørdag aften og sluttede søndag formiddag. Derfor foregår mange af turene om natten, hvor løberne havde pandelamper på, som skulle lyse de små poster op, der lå skjult ude i terrænet. En af nattens ture hedder Lange Natten, og den 18 kilometer lange bane blev løbet af Kasper Ingerslev.

I ugerne op til, havde det været meget tørt i vejret i både Danmark og Sverige. Men som det ofte sker, når Tiomila løber af stablen, besluttede vejret sig for at skifte om. Derfor regnede det både før og under stævnet med enkelte ophold. Dette medførte, at moser, bække og grøfter blev godt fyldt med vand og mudder, og ydermere blev klipper og stendiger glatte. Derfor blev det mere fysisk og hårdt end det sædvanligvis er i skånsk terræn. IFK Göteborg sluttede på førstepladsen, mens Ballerup-holdet kæmpede heroisk og sluttede som nummer 260 ud af 307.