Vardens sidste suk

Debat Angående det svar, som Ballerup Kommune kom med om Vardens lukning, har jeg lyst til at komme med en lille kommentar.

Af Sonja Hansen, Vestbuen 139, Ballerup

Eva Borg siger, at I ikke har lukket Varden, men at det er os selv, der har lukke den. Dertil vil jeg sige, at de lokaler, I tilbød, var gode nok, hvilket jeg også sagde. Men der var for langt at gå for de borgere, som havde meget dårlige ben og gik med rollator. Det påpegede jeg også, men det blev ikke hørt.

Jeg har efterfølgende, efter flere henvendelser fra ældre borgere, prøvet, om vi kunne få lov til at leje Søpavillonen for 1000 kroner om måneden, for det var det, vi kunne betale. Men nej,

ejendomsselskabet forlangte 1000 kroner per gang. Dermed brast det håb. Jeg ville ellers gerne have ført Varden videre som formand, til glæde for mange ældre borgere og mig selv.

Jeg mener stadig, at det må da være bedre at få 1000 kroner om måneden i stedet for at lokalet står tomt hver torsdag.