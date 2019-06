Big Brother Vestforbrænding is watching you

Debat I sin tid opfordrede man os brugere til at bruge vores sunde fornuft, hvis vi var i tvivl om, hvor affaldet skulle lægges.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Nu må der ikke lægges det mindste milligram jord ned med haveaffaldet, hvad der næsten er umuligt. Hvem der så skal bruge den sunde fornuft kan så diskuteres.

Sidste år undrede vi os her over, at beholderen med papir ikke blev tømt. Efter nogle måneder ringede jeg til Vestforbrænding, der straks satte mig på plads med at sende et billede, hvor man kunne se en lille bitte tom rosinæske, der lå i vores papirbeholder. Og det var så årsagen. Pap forringer papirkvaliteten, så derfor skulle vi straffes, vi skulle ignoreres, så kunne vi lære det! Og altså uden den mindste smule forklaring.

Mage til nidkærhed og smålighed skal man vist lede længe efter. At papirkvaliteten bliver lidt ringere, kommer man nok over. Fra anden side har jeg hørt, at en stakkels borger kom paprøret fra en køkkenrulle i papirrummet. Også en katastrofe.

Det er dybt krænkende, at vore skraldespande skal kontrolleres og fotograferes af andre. Vi lever altså i 2019, hvor skrankepaverne for længst burde være døde.

Kunne Vestforbrænding da ikke være lidt mere pædagogiske, tage skraldet med og lægge en opfordring til at sortere lidt mere omhyggeligt?

