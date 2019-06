Det gale vanvid – 149.000.000 for hvad?

Debat Det er det tal som er afsat til jobcentret for, at bringe folk ind på arbejdsmarkedet. Intentionerne fejler jo ikke noget, men det ser ud som det gale vanvid at bruge den mængde penge.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1.th., Ballerup

Det er ifølge Musa Kecec en investering i fremtiden. Som udgangspunkt kan det være helt korrekt, hvis investeringen på sigt kunne tjene sig hjem. I min optik kommer penge aldrig hjem.

Er det bare en ny Sundhedsplatform, Skat, rejsekortfiasko?

Som Kecec udtaler er det cirka 2500 mennesker, de 149 millioner er investeret i.

Omkring 60.000 per klient. Men tallet er ikke 2500

Hvorfor? Fordi i Ballerup Kommune har 520 af disse 2500 en så varig nedsat arbejdsevne, at de slet ikke bør tælle med. Disse 520 får få timers job for livskvalitet. ikke skatteindtægter

1580 er ikke job- eller uddannelsesparate (2018-tal) så de skal som minimum på kort sigt ikke indgå i udregningerne

Alene de to grupper vil for en større del aldrig ramme arbejdsmarkedet og skal derfor regnes helt ud af ligningen.

Tillbage står reelt 400 personer, man kan udvikle på og tage fat i nu og her. 400 personer som skal betale regningen på 149 millioner.

Prisen er så ikke 60.000 kroner, men derimod 360.000 kroner per klient.

Med en kommuneskat på 25 procent (for at gøre det nemt) tjaa, så tager det cirka syv år – vel at mærke på fuldtid alle år i træk for samtlige 400. Også tvivlsomt.

En bistandsklient får cirka 12.000 kronerom måneden, svarende til 144.000 kroner årligt. Så for de 149 millioner kunne man lade folk beholde deres kontanthjælp og opgradere dem med kortere uddannelse.

Lad os antage, hvis alle 400 ville være SOSU-assistenter (som vi mangler), kunne uddannelsen gives for små 58 millioner (man beholder sine 144.000 kroner under uddannelse).

En reel uddannelse og ikke vanvittige overfinansierede projekter, som ingen gider – og som i sidste ende ikke ender ud i andet en jobmøder uden reelt indhold.

Projektet er i mine øjne en forretningsmæssig og menneskelig dødssejler, men er der noget jeg har overset, vil jeg da gerne høre om det, Kecec.