Vildere skovnatur og højere græs i Ballerup

Debat Processen er i gang - naturen har fået lidt mere plads at brede sig på langs stier og veje, hvor græsset får lov at vokse og det giver hele vores kommune et grønnere udtryk, og efterhånden som der etablerer sig forskellige planter, kommer der også flere levesteder til sommerfugle, bier og ikke mindst insekter som tiltrækker flere fugle og giver dem et livsgrundlag.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen, næstfmd.i teknik- og miljøudvalget