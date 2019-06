En ferie fyldt med mandehørm

SPONSORERET INDHOLD: Trænger du til at holde en ferie, hvor det kun er dig selv, der tager af sted, eller hvor du tager af sted med dine kammerater?

Af SPONSORERET INDHOLD

Så bør du overveje, om du skal planlægge en rigtig mandeferie. Mangler du de sidste kroner, før at du kan begynde at planlægge din ferie fyldt med mandehørm, kan det være en fordel for dig at besøge Camar, der giver dig muligheden for at foretage et lån.

Den danske sommer, grill og bajer

Mange mænd kan godt lide at bruge deres sommer hjemme i Danmark i stedet for at rejse ud i verden. Er du en af dem, kan du vælge at tage på campingferien med dine venner. I kan vælge at sove i telt, hytte eller campingvogn. Det kan være en fordel at vælge telt eller hytte, hvis I er mange. I stedet for at tage på en campingplads kan I også vælge at leje et sommerhus. Her er der i hvert fald rig mulighed for at finde et sted, der kan huse jer alle.

Uanset hvad I vælger at bo i, er det vigtigste, at I har grillen med og ikke mindst bajerne. Har I dette ved hånden, kan I være helt sikre på, at I får en hyggelig og underholdende ferie sammen.

Tag alene ud i verden

Hvis du har brug for at prøve dine grænser af og for at komme ud i verden, kan det være en fordel at vælge at rejse som backpacker på egen hånd. Et af de bedste steder at rejse hen som backpacker, er Asien. Særligt Thailand er utrolig populært, eftersom der er masser af hostels, andre backpackere og forholdsvis trygge gader og mennesker.

Der er mange fordele ved at rejse afsted alene. For det første bestemmer du selv det hele; hvor du vil hen, hvor du vil bo, hvad du vil se, og hvad du vil lave. For det andet er det en god måde at få ny venner og bekendtskaber på. For det tredje er det med til at udvikle dig på et helt nyt plan, og du kan være helt sikker på, at du kommer hjem til Danmark og føler dig en lille smule – hvis ikke meget – forandret.

Hiv drengene med sydpå

Har du ikke lyst til at rejse alene, men vil du gerne uden for Danmark i din ferie? Så er det bare med at foreslå dine venner, at I skal en tur sydpå sammen. Du kan næsten være helt sikker på, at der nogle af dem, der siger ja, for hvem vil ikke gerne en tur ned i sydens varme?

Der er mange gode steder at tage hen sammen med drengene, men Spanien er helt sikkert en favorit, fordi der er rig mulighed for at komme ud at se noget fodbold. Særligt Barcelona er blevet en populær destination, fordi den både rummer fodbold, strand, barer og meget andet. Italien, Kroatien og Frankrig er dog også alle sammen lande, der er værd at besøge sammen med vennerne.