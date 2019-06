Nyt skoleintra bliver forsinket

Efter planen skulle alle forældre og elever træde ind i AULA, det nye skoleintra, efter sommerferien. Men nu er projektet udskudt til efter efterårsferien.

Af Ulrich Wolf

Det var imødeset med spænding, det nye landsdækkende skoleintra, AULA, der skulle gøre det både mere smidigt og overskueligt at bruge skoleintra, der har være temmelig omdiskuteret.

AULA skulle efter planen være indført den 1. august, blandt andet på skolerne i Ballerup, hvor man i lang tid har forberedt elever og lærere på det nye system. Men nu er introduktionen udskudt til efteråret.

Firmaet bag Aula, KOMBIT har i samråd med Kommunernes Landsforening valgt at udskyde udrulningen til uge 43 – ugen efter efterårsferien. Det sker på baggrund af de tilbagemeldinger fra det nuværende pilotforløb, hvor forældre, ledere og lærere har givet input til funktionaliteten og brugeroplevelsen.

Ønsker mere tid

”De seneste input vi har modtaget er ved at blive indarbejdet, men de er endnu ikke testet i et pilotforløb. Derfor ønsker projektet lidt mere tid til at afprøve de forbedringer, som er tilføjet Aula,” siger markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT.

Han understreger, at det er vigtigt, at medarbejdere, forældre og elever får et system, der bliver den hjælp i hverdagen som er planlagt.

I Ballerup Kommune er der glade miner trods udsættelsen.

”Det er faktisk en voksen beslutning, som vi godt kan leve med. Vi har oplevet nogle fejl i vores testperiode og derfor er det godt, at man nu tager det med og udskyder datoen. Det er trods alt kun ti uger, og det kan vi godt leve med. Så længe vi har det oprindelige skoleintra, så er det fint,” siger Kristine Sporring, projektleder på Aula i Ballerup Kommune.

Hun glæder sig over, at man ikke har nået at sende det omfattende informationsmateriale om det nye Aula ud til forældrene endnu, som dermed blot kan fortsætte som hidtil med det nuværende skoleintra.

”Vi ser det ikke som en katastrofe, for det er vigtigere, at vi får et system i luften, der virker, end det modsatte. Vi arbejder stadig på at få BFO-delen med på Aula i 2020 og sørge for, at det kommer til at fungere optimalt. Det vil fortsætte uanset denne forsinkelse,” siger Kristine Sporring.