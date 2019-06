Så kom haren til ådalen

Hella Tiedemann, Kurt Bidstrup og Charlotte Holtermann stod klar med store smil og højt humør, da Haren i Ådalen blev indviet søndag eftermiddag. Foto: Kaj Bonne. Foto: Kaj Bonne

Indvielse Hundredevis af mennesker i alle aldre havde lagt vejen forbi den officielle indvielse af Haren i Ådalen, søndag formiddag. Det nye legeområde kan blive en af Skovlundes store attraktioner.

Af Ulrich Wolf

Når man søndag formiddag kom kørende eller gående ad Harrestrupvej var det tydeligt, at der var noget i gære. Ned langs stien mod Larsbjerggård var der flag og balloner og folk vrimlede på cykel, gåben eller i bil rundt i området.

Årsagen var da også festlig. Denne søndag blev det nye lege- og klatreområde idviet. Solen skinnede dejligt og forventningerne var store hos de mange fremmødte børn og voksne i det grønne.

De første ord blev sagt af manden bag projektet, Kurt Bidstrup, der i sin tid skaffede pengene og har, med professionel håndværkerhjælp, stået bag projektet fra starten.

Ros til ildsjælen

Derefter overgik ordet til formanden for kultur- og fritidsudvalget Charlotte Holtermann og teknik- og miljøudvalgsformand Hella Tiedemann. De to udvalg har støttet projektet økonomisk.

Begge roste det store arbejde som Kurt Bidstrup har gjort og var stolte af at kunne præsentere det færdige projekt, som en hyldest til en ildsjæl.

Her kunne Hella Tiedemann også afsløre, at legepladsen nu officielt hedder ’Haren i Ådalen’.

”Vi har officielt navngivet området ’Haren i Ådalen’. Vi har besluttet det på det seneste udvalgsmøde, men det blev holdt på det lukkede møde, så du ikke skulle vide det. Det skulle være en overraskelse på denne dag,” sagde Hella Tiedemann henvendt til Kurt Bidstrup.

Det betyder, at ’Haren i Ådalen’ bliver et officielt navn, der også vil få gps-koordinater, så man kan finde Skovlundes nye mødested.

Derefter blev snoren klippet, og mens de voksne stillede sig i den lange kø til pølsevognen, kravlede børnene op på haren og legede løs på områdets nye attraktion.

Svært at slippe det

Men selvom alle kom for enten at se på haren eller kravle på den, eller begge dele, så var dagens helt alligevel Kurt Bidstrup, der nu har afsluttet sit arbejde med det store område, hvor han både har stået bag toilettet, bogkasserne og altså nu haren.

”Det har været et stort arbejde, men det har været det hele værd, når man ser sådan en dag som i dag. Nu tager jeg på ferie. Det er jo ofte andre steder, jeg får inspiration til nye projekter. Men jeg vil stadig komme herude. Det kan godt være, at det bliver svært at slippe det, for jeg vil jo også passe lidt på det. Området står under publikums beskyttelse, så jeg håber, at alle vil passe på det,” sagde Kurt Bidstrup, som ikke vil udelukke, at der kommer flere initiativer fra hans side.

”Det kan da godt være, hvis vi finder en pose penge til et godt projekt, så måske,” grinede Skovlundes store ildsjæl, der denne søndag kunne krone mange måneders hårdt arbejde.