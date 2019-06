Rekordmange børn bruger skoletjenesten

Den lokale kulturhistorie er omdrejningspunktet i flere af skoletjenestens læringsforløb, som alle kommunens skoler benytter sig flittigt af. Foto: privatfoto

Læring Lige knap 5000 børn deltog sidste år i aktiviteter fra Skoletjenesten i Pederstrup. Det er 200 flere end året før, og planlægningen af næste år er allerede i fuld gang.

Af Mia Thomsen

2018 blev et rekordår for Skoletjenesten i Pederstrup, der havde glæden af at lave aktiviteter for hele 4.993 børn fra kommunens daginstitutioner og skoler. Det er lige knap 200 flere end året før og det højeste antal i de tre år, Skoletjenesten i Pederstrup har eksisteret.

Der er en bred vifte af læringsforløb, som folkeskolerne og daginstitutionerne i Ballerup Kommune kan benytte sig af. Ligefra vuggestuebørn, der leger sommerfugle til udskolingselever, der spiller kæmpe brætspil om den russiske revolution.

Sanserne i spil

Forløbene kredser om natur, miljø og kulturhistorie og fungerer som bidrag til den almindelige læring, som pædagoger og lærere står for på skoler og i institutioner.

”Et forløb hos skoletjenesten kan ikke erstatte den undervisning eller læring der finder sted i klasselokalet eller i børnegruppen. Vi kan hjælpe med at få nogle temaer konkretiseret og få nogle aktiviteter knyttet til, som børn og deres voksne kan bruge til at forankre deres viden,” fortæller Janus Clausen, der er historiker og koordinator ved Skoletjenesten Pederstrup.

Hans kollega, naturvejleder og biolog Camilla Lindberg tilføjer:

”Vi har som udgangspunkt, at så mange sanser skal bringes i spil som muligt, når vi tilrettelægger vores aktiviteter. Børn og elever skal bevæge sig, bruge kroppen aktivt i forløbet og – når det giver mening – også smage og dufte sig ind i emnet,” siger hun og kommer med et eksempel:

”Tag for eksempel bierne i vores bistade. Én ting er at få den der rumdragt på og få lov at se ned i et bistade, men at eleverne også får lov til at tygge på et stykke honningmættet bivoks gør, at det hele får en ekstra dimension – hvordan er det materiale bierne anvender? Og hvordan smager honningen direkte fra krukken? Det er alt sammen med til at styrke fortællingen om biernes rolle i vores økosystem.”

2019 med skov og jagt

Planlægningen af næste skoleår er nu i fuld gang og interessen er stor. Der er allerede skrevet 105 aftaler i skoletjenestens kalender, siden de åbnede for bookinger i maj.

På listen over nye læringsforløb i 2019 er blandt andre ’Skoven og jagten, der også er temaet for årets børnekulturfestival.

”I renæssancen havde Christian IV og hans far Frederik II et jagthus i Ballerup. Den historie fortæller vi blandt andet ved lege royale jægere og lave renæssancemad med råvare fra Grantoftegård. Og vi har sågar fået en jæger til at tage med på jagt, så eleverne kan komme helt tæt på den del af vores natur,” siger Janus Clausen, der sammen med kollegaerne i skoletjenesten glæder sig til endnu et skoleår i selskab med tusindvis af glade børn og unge fra Ballerups skoler og institutioner.