Ballerups nye blå stemme

Kim Valentin fik et godt valg i kredsen og stryger nu ind i Folketinget, hvor han vil være den lokale Venstre-stemme de kommende fire år. Foto: Kaj Bonne. Foto: Kaj Bonne

Valg Venstre fik et godt valg til Folketinget og det smittede af på Venstre nye lokale kandidat Kim Valentin. Den nuværende 2. viceborgmester i Gribskov Kommune skal de næste fire år være områdets stemme på tinge.

Af Ulrich Wolf

Det har været en lang valgkamp for alle de politiske kandidater op til dette folketingsvalg. Men for Venstres nye kandidat i Ballerupkredsen, Kim Valentin, har det været en ekstra hård omgang med et kandidatur til både Europaparlamentet og Folketinget.

Det endte med, at Venstres gode valg gav gevinst og sendte Kim Valentin i Folketinget og han glæder sig til at være områdets nye blå stemme på Borgen.

”Jeg har været rigtig meget rundt i kredsen og der er især to temaer, som har optaget folk. Det er trafik og sundhed.

Der er meget fokus på en god infrastruktur og styr på støjen. Desuden har især de ældre været optaget af sundheden. Mange ældre og kronikere er kede af, at de bliver kastet rundt i systemet. Det er emner, som jeg vil tage videre ind på Christiansborg,” siger Kim Valentin, som lægger stor vægt på at være den lokale stemme.

Lokale møder

”Jeg vil efter sommerferien afholde åbne lokale borgermøder, hvor alle, uanset partifarve er velkomne til at kigge forbi og diskutere politik. Det er vigtigt, at jeg bibeholder den lokale tilknytning, for det er før set, at en lokal kandidat bliver valgt og så forsvinder de ind bag murene,” siger Kim Valentin, som også har en lokal forankring i Gribskov som tidligere borgmester og nu viceborgmester.

Om han vil fortsætte sit virke i det nordsjællandske politiske liv er endnu uvist.

Tvivl om mandat

”Det overvejer jeg. Det kræver noget tid, men jeg har aldrig været en mand, der kun arbejder 37 timer om ugen. Der er både fordele og ulemper ved at have begge mandater, så det skal jeg lige tale med mit bagland om,” siger Kim Valentin, som dog vil drosle med med arbejdet i Finanshuset, som han selv ejer.

”Der vil jeg selvfølgelig sidde i bestyrelsen, men jeg har nogle gode medarbejdere, der kan styre tingene i stedet,” siger Kim Valentin, der glæder sig til at tage fat på et nyt politisk kapitel.

”Der er mange emner, som jeg også vil kæmpe for, blandt andet erhvervs- og europapolitik. Men nu må vi se, hvordan ordførerposterne fordeler sig. Jeg ser under alle omstændigheder frem til at tage fat på arbejdet i Folketinget,” siger Kim Valentin, der fik 3.448 personlige stemmer i hele Københavns Omegns Storkreds – heraf kom de 553 fra vælgere i Ballerup Kommune.