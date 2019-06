Næste stop Christiansborg

Kasper Sand Kjær har været rundt i rigtig mange afkroge af Mette Frederiksens gamle valgkreds. Og det hjalp, for han blev valgt ind Folketinget med 3065 personlige stemmer. Foto: Kaj Bonne. Foto: Kaj Bonne

Valg Det var lidt af en udfordring for det ukendte navn Kasper Sand Kjær at overtage Mette Frederiksens gamle valgkreds. Men missionen lykkedes og den 30-årige tidligere DUF-formand er nu i Folketinget med et stort antal personlige stemmer.

Af Ulrich Wolf

”Det har været super sjovt, men jeg var også lidt nervøs for at overtage Mette Frederiksens kreds. Det var noget af en opgave. Men jeg har fået stor opbakning, både fra lokale politikere og fra folk i Ballerup,” siger Kasper Sand Kjær, der efter valget kunne konstatere, at han var strøget direkte i Folketinget med 3065 personlige stemmer – heraf 2314 fra vælgere i Ballerup Kommune.

Mødes med folk

Igennem de seneste uger har den 30-årige politiker arbejdet med et heftigt døgnprogram for at møde så mange som muligt i kredsen, der omfatter Ballerup og Glostrup.

Her har opgaven været at vise sig på gader og stræder, på virksomheder og på debatmøder og diskutere netop de ting, som han brænder for.

”Mine mærkesager, som jeg også har slået på i valgkampen er, at styrke fællesskabet, forholdene for børn og unge og ikke mindst den grønne omstilling. Det er også de emner, jeg vil arbejde for i Folketinget,” siger Kasper Sand Kjær, som er meget glad for den lokale opbakning.

”Jeg er rigtig stolt over, at folk i Ballerup har vist mig så stor tillid. Jeg er den kandidat på tværs af partierne, der har fået flest personlige stemmer i Ballerup og det er jeg også ydmyg over for. Men jeg ved også, at det forpligter. Derfor vil jeg være områdets stemme i det nye folketing og kæmpe for de ting, som folk har haft fokus på i valgkampen. Og jeg glæder mig til arbejdet,” slutter Kasper Sand Kjær.