Fire lokale kandidater på tinge

Valg Valget er overstået og et nyt folketing bliver sat sammen. Nye ansigter kommer til og andre forsvinder. Fra Ballerupkredsen blev fire lokale kandidater valgt ind, heraf var de tre nye.

Af Ulrich Wolf

Det har været en lang valgkamp i år. Plakater har fyldt i lygtepælene og rundt om har lokale kandidater mødt vælgerne på gaden, på valgmøder eller i centre for at snakke politik.

Valget faldt på grundlovsdag og vejret var forrygende. Om det spillede ind på valgdeltagelsen skal være usagt, men valgdeltagelsen var en smule lavere end den plejer til folketingsvalg. Det ændrer dog ikke på, at det ser ud til at magten skifter og at et nyt folketing skal sættes sammen.

Snak om politik

I Ballerupkredsen stillede en række lokale kandidater op for de fleste partier og heraf blev fire valgt ind.

Stemmeslugeren over alle i Ballerup var Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet, der overtog Mette Frederiksens gamle kreds. Venstres kandidat Kim Valentin blev også valgt ind, ligesom Ina Strøjer Schmidt fra SF og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.

Ballerup Bladet har efter valget kontaktet de fire lokale kandidater, som blev valgt ind, for at få en lille snak med dem om deres tanker og planer for fremtiden på Borgen. Ina Strøjer-Schmidt ville ikke stille op til interview og Pia Kjærsgaards sekretariat har ikke svaret på vores henvendelser, derfor har vi kun talt med Kasper Sand Kjær og Kim Valentin.

Disse kandidater fik flest personlige stemmer i Ballerup Kommune ved Folketingsvalget 2019

1: Kasper Sand Kjær (Socialdemokratiet) 2.314

2: Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) 1.422

3: Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) 990

4: Karen Ellemann (Venstre) 600

5: Kim Valentin (Venstre) 553

6: Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstre) 520

7: Rasmus Jarlov (Konservative) 501

8: Morten Bødskov (Socialdemokratiet) 452

9: Stine Rahbek Pedersen (Enhedslisten) 342

10: Joachim B. Olsen (Liberal Alliance) 246

Kilde: KMD