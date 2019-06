Mindeord for sognepræst Lars Rosengaard

nekrolog "Bag hans stille ydre gemte der sig en mand med masser af humor," skriver præst Karsten Lundbeck Garne om sin nu afdøde kollega, Lars Rosengaard.

Af På vegne af præster og personalet ved Skovlunde Kirke, Karsten Lundbeck Garne

Det er med stor sorg, at vi har modtaget nyheden om, at sognepræst Lars Rosengaard sov stille ind 11. juni, kun 53 år gammel. Skovlunde har mistet en god præst og vi i kirken har mistet både en god ven og god kollega.

Lars har siden 2011 været præst i Skovlunde Kirke. Her har han hos alle været utrolig vellidt, både i menigheden og blandt kirkens personale.

Før han blev præst, havde Lars prøvet mange forskellige ting. Han var uddannet i bankverdenen, og arbejdede i den finansielle sektor i ti år. Han har haft eget firma, og så arbejdede han et år i Grønland. Først som 36-årig tog han den store beslutning, at han ville læse teologi for at blive præst i Folkekirken.

Og det blev i Skovlunde Kirke, at Lars virkede som præst. Og her nød vi godt af den erfaring han havde fået med fra de forskellige ting, han havde prøvet i livet. Som præst løste Lars mange forskelligartede opgaver. Lige fra at lave og vedligeholde Skovlunde kirkes hjemmeside til 3. klassers konfirmanderne, hvor han var en populær underviser.

Lars var et behageligt og meget pligtopfyldende menneske. Han passede sit arbejde meget samvittighedsfuldt, uanset hvad han lavede. Han var god at tale med og bag hans stille ydre gemte der sig en mand med masser af humor.

Lars efterlader sig sin hustru Charlotte, som vi alle tænker på i denne stund. Vi savner Lars utrolig meget.

Begravelsen finder sted i Skovlunde Kirke fredag den 21. juni klokken 13.

Æret være Lars Rosengaards minde.