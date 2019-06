Herligt trekløver på scenen i Ganløse Revyen

Holdet bag året revy på Ganløse Kro: Kapelmester Christian Berg, skuespiller Kim Hammelsvang, skuespiller og instruktør Liselotte Krogager, skuespiller Martin Knudsen og musiker Josef Aarskov. Foto: Michael Kjær

Mens billetsalget melder rift om pladserne, har tremands-truppen nu indtaget Ganløse Kro. Meget er ved det gamle, men for de medvirkende er der nye roller at udfylde.

Af Redaktionen

Stemningen er høj disse dage på Ganløse Kro, der som sædvanlig lægger hus til den velkendte Ganløse Revyen, hvis hovedpersoner lige nu får gulvbrædderne til at hoppe og danse.

Skuespiller Liselotte Krogager glæder sig over en ekstra kreativ udfordring, da hun som noget nyt i år er både instruktør og skuespiller:

”Jeg havde slet ikke turdet kaste mig ud i denne dobbeltrolle uden Jan Hertz på sidelinjen,” fortæller hun og refererer til revyens forhenværende instruktør, der i år er konsulent.

”Publikum skal selvfølgelig have et godt grin og en super god aften. Og en enkelt bliver nok krænket,” griner den nye instruktør.

Ny dreng i klassen

Skuespiller Kim Hammelsvang har selv taget noget af et rolleskift, idet han er debutant på Ganløse. Han kalder sig selv ”den nye dreng i klassen,” til forskel fra de sidste ni år på Kerteminde Revyen, hvor han har været vant til at være ”en af de gamle.”

Mange kender ham fra større produktioner på bl.a. Odense Teater, Folketeatret, Det Ny Teater og tv-serierne ”Forbrydelsen” og ”Dobbeltgænger”. Men på Ganløse er intimiteten total med kun tre på scenen. Han kender dog sine to medspillere hver især gennem tyve år, så selvom stedet for ham er nyt er kontakten gammel.

”At spille revy er meget anderledes fra de større produktioner. Revy generelt kan fintune éns skuespiller. De to genrer smitter af på hinanden og gør begge genrer bedre. Man lærer timing, som betyder så meget som skuespiller,” siger han og fortsætter:

”Og så elsker jeg simpelthen, når noget er sjovt og alvorligt på samme tid. Dér hvor man ikke ved, om man skal grine eller græde.”

Super fedt team

Hvor Kim Hammelsvang går mere op i karakterudvikling er hans medspiller Martin Knudsen med til at tilføre al den showbiz, den lille scene kan rumme. Han kan ses på Ganløse Revyen for anden gang, udover sin faste optræden med Stine Bruun, og tilbagelægger godt 600 shows fra Wallmans i København samt et årti år på Skagen Revyen.

”Vores team er super fedt i år. At vi kun er tre, gør det endnu mere vigtigt at vi udnytter hinandens forcer, og selvfølgelig, at vi er på tæerne,” siger Martin Knudsen, der nogle gange må bære flere lag kostumer på én gang, fordi der ikke er nok tid til at skifte.

Skuespillerne vil ikke afsløre for meget om, hvad der venter publikum, men der bliver sikkert noget med pandaer, Ghita og Brexit. Og de to lyskryds, som Ganløse har fået.

Ganløse Revyen spiller i perioden: 14. juni til 30. august.