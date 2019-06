Mere Monitor-band udsender første single

62TWO er klar med deres første single ’Blue Sky’, som udkom fredag i sidste uge.

Bandet 62TWO har netop udsendt deres første single ’blue sky’, et lækkert pop/soul-nummer, som de fem unge har lagt liv og sjæl i.

Af Redaktionen

Bandet har rødder i Smørum, Skovlunde og Ballerup, hvor de allerede har spillet til mange forskellige lokale arrangementer.

62TWO består af fem dygtige unge musikere, der næsten alle har fået deres musikalske baggrund fra Ballerup Musikskole. De startede som partybandet ’Sunny Side Up’, som var en del af musikprojektet Mere Monitor – et projekt de fortsat er tilknyttet.

Deres egne fortolkninger fik rosende ord og det gav bandet blod på tanden til at forsøge sig med at skrive og indspille deres eget musik, og de har nu været i studiet og indspille de første fem numre, hvoraf det første nu er klar som single.

I front står 21-årige Brianne Cavagnaro med en markant og fyldige soul-stemme, som bakkes op af fire talentfulde og passionerede musikere, der alle bidrager til bandets helt egen lyd med inspiration fra soul, funk, R&B, og indie-pop og rock. Kian Carter spiller saxofon og keyboard, Kevin Lauritz tæmmer trommerne, Jakob Mølvig styrer bassen og guitaren ligger i hænderne på Mikkel Kaiser.

”Vi har glædet os rigtig meget til, at udgive vores egen musik. Det er en drøm, der går i opfyldelse og vi glæder os alle sammen meget til at høre, hvordan det bliver modtaget,” siger forsanger Brianne Cavagnaro og tilføjer:

”Vi bidrager alle sammen, når vi laver ny musik. Vi har alle ideer på hvert vores område, men som regel er vi meget enige i den lyd, vi ønsker at få ud. Vi elsker alle at kæle for musikken og vi håber, at man kan mærke at vi ligger vores sjæl i det.”

’Blue Sky’ udkom 7. juni på alle de populære streamingtjenester.