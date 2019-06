Søndag den 23. juni afholder FDF Måløv og Måløv Bylaug sankthans i Måløv Naturpark over for Måløv Kirke.

Af Redaktionen

Fra klokken 18 vil FDF Måløv sørger for sjove aktiviteter på bålpladsen, herunder den traditionsrige kasseklatring og hoppepude. Ligesom sidste år er det en god idé at have mønter med til de forskellige aktiviteter

Der kan købes pølser, øl, kaffe og kage på pladsen, hvor der også fra scenen kan høres musik fra klokken 19 og frem til båltalen, der holdes klokken 20.30. Derefter tændes bålet og alle synger Midsommervisen.