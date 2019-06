Sankthans i Skovlunde Bypark

Traditionen tro afholdes der sankthansaften søndag den 23. juni med aktiviteter, musik og bål på ”Bjerget” i Skovlunde Bypark

Af Redaktionen

Aktiviterne begynder klokken 18 med børneaktiviteter arrangeret af FDF og Det Danske Spejderkorps. Der kan købes turpas, som giver børnene mulighed for at afprøve pudekamp, slå søm i, svævebane og det muntre køkken.

Klokken 19 er Lady Marmelade Band tilbage på scenen og spiller deres kendte repertoire af pop, disco og rockmusik.

Klokken 21 er der båltale af en person, der er knyttet til Skovlunde på en familiær måde og hvis hjerte er stærkt optaget af byens ve og vel. Derefter synges Midsommervisen.

Under festarrangementet vil der være salg af kaffe, the, øl, vand, franske hotdogs, popcorn, is, toasts og slikposer.

Heksen har været på besøg hos Klub Skovlunde, de tidligere fritidscentre Ellekilde og Lundebjerg, hvor deres rollespillere har designet hendes flotte festskrud. Hun kan ses i Skovlunde Kulturhus i dagene op til sankthansaften.

Sankthansaften er arrangeret af Skovlunde Lokalråd i samarbejde med FDF og Skovlunde Spejderne DDS og med støtte fra Danske Bank og Superbrugsen.