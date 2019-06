Billeder fra Cph Garden i Ballerup

Der var masser af inspiration til såvel have som altankasserne eller vindueskarmene derhjemme på den store haveudstilling i Ballerup. Foto: Kaj Bonne

galleri Fra torsdag til søndag i denne uge holder Haveselskabet kæmpe stor haveudstilling i Harrestrup Ådal. Vi var et smut forbi 'Cph Garden' på åbningsdagen for at se, hvad der rører sig i det grønne for tiden.

Af Mia Thomsen