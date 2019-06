De grønne fingres fest

Det er ikke kun haveelskerne, der har en fest på Cph Garden. Insekterne er også kommet i himmelen blandt de tusindvis af blomster på udstillingen. Foto: Kaj Bonne

Folk fra nær og fjern valfarter til Ballerup i disse dage, hvor Haveselskabet holder deres kæmpe store haveudstilling ’Cph Garden’ i ådalen.

Af Mia Thomsen

Ved ankomst til Harrestrup Ådal torsdag middag stod det klart, at Haveselskabets store haveudstilling ’Cph Garden’ var et hit. Der var sort af biler og mennesker i det grønne, til trods for at det var midt på dagen på en helt almindelig hverdag.

Vel indenfor portene på den populære haveudstilling gik alle sanser straks på overarbejde i et sandt overflødighedshorn af haveguf for enhver smag, størrelse og pengepung.

For der var simpelthen alt, hvad man overhovedet kunne (og ikke kunne) forestille sig af ting og sager til haven, drivhuset, altanen eller vindueskarmen.

Der var krukker, drivhuse, lysthuse, springvand, havemøbler, ildsteder, fuglebad, spabad, haveredskaber, udekøkkener, sten, bronzeskulpturer, pileflet, havenips og selvfølgelig tusindvis af planter i alle former og farver.

Pris til showhave

Blandt de mange boder og udstillinger fandt man også otte flotte ’showhaver’, som konkurrerende landskabsarkitekter og anlægsgartnere have skabt specielt til denne udstilling. Hver showhave havde sit eget tema, og kreativiteten og håndværket bag de flot anlagte havemiljøer var imponerende.

Halvvejs gennem udstillingens første åbningsdag skulle et dommerpanel kåre en af de otte showhaver til ’best in show’, og i den anledning havde Haveselskabet inviteret borgmester Jesper Würtzen på scenen til at overrække prisen, som gik til Lise Bollhorn og Erik Dam fra Damholmgaard Planteskole. De havde skabt showhaven ’Skærsommernats drøm’, hvor de med et hav af planter og blomster, spejle, vand og en smuk kæmpe ’fuglerede-sofa’ havde skabt et stemningsfuldt lille rum i det grønne.

I forbindelse med prisoverrækkelsen sendt Haveselskabets direktør Charlotte Garby en stor tak til Ballerup for at have taget så godt imod Cph Garden, ligesom de cirka 250 frivillige, der er en del af den store haveudstilling også fik en særlig tak med på vejen.

Cph Garden foregår i Harrestrup Ådal ved Marbækstien frem til søndag den 23. juni, hver dag fra klokken 10 til 18. Man kan læse mere på www.haveselskabet.dk/cphgarden

Årets ’best in show’ pris gik til folkene bag showhaven ’Skærsommernatsdrøm’. Det var borgmester Jesper Würtzen (th) der med Haveselskabets direktør Charlotte Garby ved sin side, afslørede vinderen. Foto: Kaj Bonne