Svar om lokalhistorisk bog

Debat Den nye lokalhistoriske bog, der gennemgår Ballerup og Skovlundes historie fra middelalderen og frem til i dag, er helt og holdent skabt af frivillig arbejdskraft. Der er ingen, som har fået løn for at medvirke til skabelse af bogen. Ballerup Stadsarkiv har stillet arkivet til rådighed og har hjulpet med økonomi til tryk af bogen.

Af Mona Bitsch og Bente Dahl Hansen, Frivillige bag bogen

Forhenværende viceborgmester i Ballerup Kommune Vagn Tovgaard har arbejdet frivilligt med at researche til og beskrive forstadsperioden og således kommunens udvikling fra 1950 til 2000. Han døde i 2017 i en alder af 91 år, og han nåede desværre ikke at se det flotte, færdige resultat.

Som alle sikkert nemt kan regne ud, så kræver beskrivelse af 1000 års historie en masse valg og dermed også fravalg. Desværre kan Vagn ikke selv svare på, hvorfor han har taget de valg, som han har, men vi ved, at han ikke betragtede Ballerup Museum som en kommunal kulturinstitution, og derfor blev den ikke nævnt på linje med kommunens andre kulturinstitutioner.

Ballerup Museum er jo heller ikke en kommunal institution men en selvejende fond med egen bestyrelse. Dette er ikke for at forklejne betydningen af museet – slet ikke – blot for at forsøge at give en forklaring på vegne af en afdød forfatter.

Vi vil da også lige henvise til afsnittet om foreninger, side 486-489, hvor Vagn har skrevet både om Pederstrup, Historisk Forening og Ballerup Museum. Afsnittet er formuleret i forhold til det materiale, han havde adgang til.

Det er dejligt at høre, at der er mange frivillige, som brænder for museet. Fra os frivillige bag bogen kan der kun lyde en kæmpe opfordring til museets frivillige om at skabe jeres egen bog om museets historie, så museet får den omtale, som I synes, det fortjener. I har jo selv arkivalierne på museet, og Ballerup Museums historie er så omfattende, at der burde være materiale nok til en selvstændig bog af en rimelig god størrelse. God arbejdslyst.