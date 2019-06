Sikkerhed og sundhed frem for vild natur

Debat Stine Rahbek Pedersen (Ø).Dit indlæg i Ballerup Bladet den 18. juni får mig helt op i det røde felt.

Af Leila Olsen, Parklodden 45, Måløv

Bor du i lejlighed eller villa? Jeg tror det første, idet her hvor jeg bor, i området Måløv Parkvej, Østerhøjkvarteret er det snart et stort vildnis.

Græsset står så højt, at jeg ikke kan se mine medtrafikanter, når jeg i bil skal ud fra Parklodden til Måløv Parkvej. Det er samtidig en vej, hvor skolebørn skal krydse Måløv Parkvej for at komme i skole. Det kan da ikke være i nogens interesse, at børnene ikke har nogen oversigt, fordi græsset står så højt og tager al udsigten til begge sider?

Det der også sker er netop, når græsset står så højt og ligner noget ingen kan gøre for, at man kan smide alt sit skrald fra sig. For det gør jo hverken fra eller til. Det hele ligner i forvejen noget ”vil ikke skrive hvad”, og så fortsætter man kommunens idéforladthed og smider alt skrammel fra sig.

Selv søerne bliver ikke holdt ved lige. De er ved at tilstoppe af afbrækkede træer og grenafklip. Har netop opdaget, at der er bjørneklo på vej igen – men det er måske også godt for et grønnere indtryk?

Det værste er, at alt det høje græs tiltrækker flåter. Det er ikke sundt for hverken mennesker eller dyr. Hvem skal vi tage mest hensyn til? Sikkerheden for alle i trafikken, renligheden i vores natur eller sommerfugle, bier og insekter?

Jeg har selv en have, hvor alle sommerfugle, bier og insekter er mere end velkomne og til din information er der rigtig mange af dem, uden at min have ligner et vildnis.