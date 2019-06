Tak for kampen – nu begynder en ny

Debat Jeg kan ligeså godt været helt ærlig: Valget gik ikke, som vi havde håbet på i Dansk Folkeparti.

Af Pia Kjærsgaard (O), MF, og Dansk Folkepartis kandidat i Ballerupkredsen ved FV19

Den kommende tid kommer derfor til at stå i selvransagelsens tegn. Vi skal have undersøgt og analyseret. Vi skal have talt med alle de gode kræfter i vores parti, som er ligeså skuffede som os på Christiansborg.

Selv kan jeg se tilbage på fire år som Folketingets formand. Det har været fire spændende år. År, som jeg føler har været brugt fornuftigt. Fra første færd var det min mission at gøre Christiansborg til en bedre arbejdsplads for såvel politikere som ansatte – med en bedre omgangsform og med en større respekt for hinanden.

I min formandsperiode fik vi desuden Dannebrog tilbage i folketingssalen, hvor det hører hjemme, og vi fik gjort Folketingets talerstol tilgængelig for handicappede.

Det er fire år, jeg vil se tilbage på med stor glæde, og hvor jeg hver dag har glædet mig over samarbejdet med Folketingets fantastisk kompetente personale.

Men nu begynder en ny kamp. Kampen for det parti, jeg selv var med til at stifte hjemme ved mit spisebord i 1995: Dansk Folkeparti.

Valgkampen begynder allerede på valgaftenen, og jeg er tilbage på mit gamle kontor i Provianthuset – fuld af kampgejst.

Tilbage er der blot at sige tak til alle jer, der har hjulpet mig i valgkampen og alle jer, som har vist mig den tillid at stemme personligt på mig. Jeg lover, at jeg kommer til at arbejde for jeres tillid – hver eneste dag i den kommende periode.