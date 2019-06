Årets første handelsstudenter

Et par glade hhx-studenter, Daniel Zecevic og Rasmus Engel, var de første til at få huer på på NEXT, Baltorp Gymnasium.

Daniel Zecevic fra Herlev og Rasmus Engel fra Smørum blev de første studenter på NEXT, Baltorp Gymnasium.

Af Mia Thomsen

Glæden var stor mandag morgen, da Daniel Zecevic og Rasmus Engel kunne iklæde sig studenterhuerne med det kongeblå bånd. De to nyudklækkede hhx-studenter kom begge ud fra deres sidste eksamener klokken 9.30 og blev dermed de første to studenter på NEXT, Baltorp Gymnasium i Ballerup.

Daniels sidste eksamen var i faget afsætning, mens Rasmus sluttede af med faget virksomhedsøkonomi, og netop de specielle hhx-fag er en af grundene til, at de to i først omgang valgte at tage en hhx

”Jeg var mest til matematik i folkeskolen, og de økonomiske fag her på hhx passer bedst til det, jeg gerne vil i fremtiden”, fortæller Daniel, som enten satser på at søge en stilling inden for shipping eller læse videre inden for logistik og økonomi.

De økonomiske fag er også det, der har trukket i Rasmus, som starter på uddannelsen International Business på CBS efter sommerferien.

Nu kan de begge se frem til en lang sommerferie. Daniel tager seks uger til Montenegro, hvor han blandt andet skal besøge familie.

Rasmus når også at rejse, inden han kaster sig over bøgerne efter sommerferien. Han har nemlig også familiebesøg i udlandet på programmet, når han tager to uger til Georgia i USA.

Først står den dog på translokation og efterfølgende vogntur på lørdag, og det glæder de sig naturligvis begge meget.

”Det bliver det vildeste. Den skal bare fyres max af”, lyder det enstemmigt fra de to glade studenter.