LEO’s milliardbyggeri blev skudt i gang

Ved den røde løber blev det første spadestik taget af LEO Pharmas CEO, Gitte Aabo, mens project director Martin Pløger Lauritzen og borgmester Jesper Würtzen så til. Om godt tre år ligger her en ny og fuldt funktionsdygtig fabrik. Foto: Foto: Kaj Bonne.

I gang Igennem flere måneder har det summet på LEO Pharma i Ballerup, hvor en planlagt fabrik til 1,5 milliarder kroner er på vej. Fredag blev det første spadestik taget under stor festivitas.

Af Ulrich Wolf

De mange ansatte på medicinalvirksomheden LEO Pharma i Ballerup har igennem nogle måneder vænnet sig til, at visse områder af deres arbejdsplads ligner en byggeplads.

Dels er der gang i byggeriet af et stort parkeringshus, der kommer til at ligge i periferien af virksomhedens område. Dels er der især planerne om en ny fabrik inde på selve virksomhedsgrunden. Den nye fabrik skal sikre fremtidens produktion af midlet Fucidin, som anvendes til behandling af infektion i huden.

Den nye fabrik kommer til at have kostet 1,5 milliarder kroner, når det står endeligt færdigt og er funktionsdygtigt i 2023.

Fredag formiddag kunne medarbejderne så se, at der kommer noget ud af forberedelserne. Her blev første spadestik nemlig taget til den nye fabrik og det gik ikke stille for sig.

Det første skridt

I det store telt var der musik og forfriskninger og selvfølgelig taler:

”Vi tager nu første skridt hen imod en ny fabrik, der skal afløse den gamle fabrik fra 1962. Selve skallen til bygningen vil man allerede kunne se i januar måned, men fabrikken vil først være fuldt operationel om tre år. Så vil omkring 2500 mennesker have været involveret i byggeriet af den nye fabrik,” sagde Martin Pløger Lauritzen, project director i Leo Pharma.

Derfter overgik mikrofonen til Gitte Aabo, CEO og president i Leo Phama.

”Den nye fabrik skal klare at producere Fucidin til et stigende marked. Fucidin er en speciel succeshistorie for LEO Pharma og vi oplever et stigende salg på tre-fire procent om året. Vi skal kunne producere til markederne i Asien, Latinamerika og Mellemøsten, hvor der også er kopiprodukter. Derfor skal vi kunne levere kvaliteten og det kan den nye fabrik klare,”sagde Gitte Aabo, som beklagede, at virksomheden kommer til at være lidt som en byggeplads i den kommende tid, men at det til gengæld bliver rigtig godt, når man er færdig.

En gammel kammerat

Derefter tog borgmester Jesper Würtzen (A) ordet og pointerede, at byggeriet har stor betydning for både LEO Pharma og for Ballerup Kommune.

”Vi har en lang fælles historie. Det er 70 år siden, at Løvens Apotek flyttede herud på en bar mark og siden har både LEO og Ballerup Kommune udviklet sig sammen. Vi har et langt kammeratskab, som vi ser frem til at fortsætte,” sagde borgmesteren, inden han sammen med Gitte Aabo gik ad den røde løber til det lille stykke jord, hvor de med den forsølvede spade tog de første stik i jorden og den symbolske handling var overstået. Nu venter tre års byggeri.

Bliver i Ballerup

”Den nye fabrik skal afløse den gamle fabrik. Vi havde set på, om det kunne betale sig at bygge fabrikken andre steder, men vi fandt ud af, at det var bedst her i Ballerup. Her har vi ekspertisen samlet og den klynge af virksomheder, som i forvejen ligger her betyder meget for det fremtidige arbejdsudbud, så Ballerup forbliver vores sted,” siger Martin Pløger Lauritzen.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med den gamle fabrik, men frem til 2023 vil den i i hvert fald fungere på fuld damp og overlappe den nye og de 30 ansatte, der kommer til at arbejde på den nye fabrik.