Hvilke vinduer skal du købe til huset på Solskinsøen?

SPONSORERET INDHOLD: For enhver er det klart, at Bornholm er vores allesammens solskinsø. Det er her vi finder flest solskinstimer, og dermed er der næsten altid garanti for sol, og ikke mindst et skønt klima.

Dog ved vi også, at Bornholm ikke altid kan garantere skønne solskinstimer, men udsætte os for al slags vejr, også regn, slud, sne og frost. Derfor bliver vores vinduer også udsat for lidt af hvert, og særligt temperaturforskellene har en indflydelse på vores vinduer og deres stand. Af disse årsager kan du nemt ende i den situation, at det er tid til at skifte de gamle vinduer ud. Men hvad er der af forskellige muligheder på markedet for vinduer?

Vinduer af plastik

Efterhånden er det blevet svært at kende forskel på de almindelige og klassiske vinduer af træ og så de nyere vinduer af plast. Vinduer lavet af plastik er derfor meget mere frie for vedligeholdelse – på trods af det danske klima som kan være hårdt. Vi og vores vinduer bliver netop udsat for både solens stråler, alt hvad vinden tager med sig og ikke mindst fugt.

Med plastvinduer får du vinduer som er meget modstandsdygtige overfor vejret. Samtidig behøver du ikke at male dem år efter år. Derfor sparer du ofte både tid og penge, hvis du investerer i vinduer af plast. Plastvinduer bliver lavet i et materiale som isolerer. Derfor vil du ikke opleve samme mængde kondens på ruderne, som du vil gøre med vinduer med ramme af træ. Desuden skal du ikke bøvle med maling, da de ikke mørner eller blegner.

Når det kommer til vinduer af plastik, behøver de heller ikke være moderne og kedelige af udseende. De kommer både som almindelige etfagsvinduer med ét glasfelt, men du kan også få sprossevinduer, som vi også kender som et bondehusvindue, som har flere glasfelter i ét fag. Drømmer du om vinduer som disse, så læs mere om plastvinduer her.

Vinduer af træ

Kigger vi i stedet på vinduer af træ, så vender vi tilbage til det klassiske, og det håndværk som har fungeret i Danmark i århundrede. Vælger du trævinduer, får du et vindue med et flot og unikt finish. Der er et klassisk udtryk og ikke mindst også naturligt og charmerende.

Desuden er træ et billigt materiale, og du kan til alle tider male trærammerne over, og dermed have forskellige farver ud fra forskellige tendenser. Der skal dog i denne sammenhæng fokuseres meget på vedligeholdelse, hvis du vil sørge for en længere levetid for dine vinduer.

Et godt tip er dog at finde trærammer bestående af en høj mængde kernetræ. Dette har et højt naturligt indhold af harpiks, som fungerer som beskyttelse og ikke mindst som vandafviser. Det er også en mulighed at kombinere en træramme med aluminium. Her får du det skønne trælook indenfor, men med aluminiumsbeskyttelse udenfor. For at opsummere, så er plastvinduer billige og samtidig også vedligeholdelsesfrie.

Overvejer du i stedet trævinduer, er de endnu billigere, men kræver en del vedligeholdelse. Træ kombineret med alu er også vedligeholdelsesfrie, men er også det dyrere.