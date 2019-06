Ny friskole bliver ikke klar i år

Efter planen skulle en ny skole i Ballerup se dagens lys efter sommerferien. Men manglende penge og frivillige udskyder projektet.

Af Ulrich Wolf

Ambitionerne var store, da Theis Ingvorsen og en flok af andre frivillige sidste år lancerede planer om at åbne en ny friskole i Ballerup efter sommerferien 2019. Skolen, der skulle hedde Egekrone Friskole, havde især bæredygtighed og medborgerskab som nøgleord.

Men skolen bliver ikke til noget lige nu. Målet om at åbne allerede i år var ganske enkelt for ambitiøst, indrømmer hovedarkitekten bag, Theis Ingvorsen.

Realistisk håb

”Det var meget ambitiøst og vi må erkende, at vi mangler frivillige, der kan hjælpe med at få det hele i gang og vi mangler desuden penge. For at få projektet i gang skal man have penge til eksempelvis drift og lærerlønninger de første fire måneder, inden man efter det første halve år kan få statslig refusion for perioden. Det løber op i over en million kroner og dem har vi ikke kunnet skaffe på så kort tid, især fordi vi har manglet frivillige. Men efter vi har annonceret, at vi ikke åbner i år, har flere frivillige meldt sig,” siger Theis Ingvorsen, som regner med at skolen slår dørene op i 2021.

”De mange nye frivillige samt de mange interesserede elever, har betydet, at vi har et realistisk håb om at åbne om to år,” siger Theis Ingvorsen.

Finde lokaler

Det er endnu uvist hvor skolen skal ligge, men man er på udkig efter lokaler i Lautrup-området eller på Telegrafvej.

”Vi er fortrøstningsfulde med at komme i gang og jeg er ret sikker på, at vi kan åbne i Ballerup i 2021. Egekrone er ikke et ’oprør’ mod folkeskolen, men et alternativ og vi ser frem til at skabe en ny skole i Ballerup,” siger Theis Ingvorsen, som håber, at 40 elever kan starte, når skolen åbner og at man med tiden kan rumme omkring 200-250 elever.