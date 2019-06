Rejsegilde på Lystoftegård

Formand for bofællesskabet Bent Ousted er meget begejstret for byggeriet og glæder sig til at flytte ind til november. Foto: Kaj Bonne

Tirsdag i sidste uge var der rejsegilde for det nye seniorbofællesskab Lystoftegård i Skovlunde. De 20 boliger forventes klar til indflytning i november.

Af Mia Thomsen

I 2015 holdt Ballerup Kommune et stort borgermøde om muligheden for at etablere nye seniorbofællesskaber her i lokalområdet. Lige siden har en gruppe interesserede arbejdet målrettet på at få skabt en seniorbofællesskab på grunden ved Lystoftegård i Skovlunde

Nu er det snart virkelighed, for siden efteråret har håndværkerne knoklet med at få bygget de 20 boliger til de i alt 33 kommende beboere, og tirsdag i sidste uge blev der – lidt forsinket – holdt rejsegilde i høj sol og ditto humør.

Med det hyggelige lille gadekær på den ene side og den smukke kirkegård på den anden, ligger det nye seniorbofællesskab meget attraktivt i den gamle del af Skovlunde.

Klar til indflytning

”Det er blevet flot og vi er meget tilfredse,” sagde en begejstret formand for bofællesskabet, Bent Ousted, da han tog ordet ved rejsegildet, hvor først OF-Fondens direktør Eva Lunding Olsen og dernæst borgmester Jesper Würtzen havde lovprist det nye byggeri og de mange håndværkere, der har knoklet for at få boligerne gjort klar til snarlig indflytning.

”Det er jer, håndværkerne, der med jeres hænder har opført vores byggeri, og jeg er meget begejstret, tilføjede Bent Ousted.

Byggeriet er blevet, som det jo ofte sker, lidt forsinket. Det skulle egentlig have været færdigt i august, men nu går der lige tre måneder mere.

”Det er også i orden. Nu tror vi på det, og jeg kan godt fortælle jer, at I har bare at være færdige, for den 15. november klokken 14 får vi nøglerne og så holder vi med 20 flyttevogne herude,” sagde Bent Ousted muntert til de mange håndværkere, der fik en velfortjent pause mens rejsegildet stod på.

Efter talerne var der pølser og lidt koldt at drikke, inden alle gæsterne igen drog videre og overlod byggepladsen til arbejderne.

Fotos: Kaj Bonne