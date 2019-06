Ny demenshjælp til plejecentre

Hjælp To nye medarbejdere er den 1. juni blevet ansat til at hjælpe plejecentrene med at håndtere borgere med demens.

Af Ulrich Wolf

Omkring 80 procent af beboerne på kommunens plejecentre lider i større eller mindre grad ef en demenssygdom. I de fleste tilfælde er det ikke et problem for hverken den enkelte borger eller omgivelserne, men i nogle tilfælde reagerer borgeren med eksempelvis aggression eller anden grænseoverskridende adfærd.

I sådanne tilfælde kan det skabe utryghed blandt både personale og de øvrige beboere på plejecentret og derfor har Ballerup Kommune nu ansat et demensteam.

”Vi har per 1. juni ansat to demenspraktikere, der er specialuddannede i at konfliktnedtrappe og på anden måde skabe gode forhold for borgere med demens, der eksempelvis er udadreagerende – og også for de øvrige beboere.

Meningen er, at de skal have base på Lindehaven, der i forvejen har en stor ekspertise i beboere med demens, men at de skal tage rundt på de øvrige plejecentre. Her skal de lære fra sig og skabe tryghed i de situationer, hvor det er nødvendigt,” siger Susanne B. Jørgensen, pleje- og omsorgschef i Ballerup Kommune.

Alle skal være der

Selvom de to demenspraktikere kun har været ansat i ganske kort tid, har de allerede været ude på plejecentrene, både for at lære fra sig og for at assistere i akutte situationer.

”Der er jo mange former for demens og langt de fleste borgere med demens fungerer ganske godt i hverdagen. Men i de få tilfælde, hvor der kan opstå problemer eller utryghed, er det vigtigt, at vi har det nye team. Vi kan ikke bare flytte borgere med demens, hvis der er problemer. De bor i deres egen bolig ganske som i andre almene boliger, så derfor er det vigtigt, at alle kan bo sammen og her kommer de nye team til at spille en vigtig rolle,” siger Lolan Ottesen, formand for social- og sundhedsudvalget.