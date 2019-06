Send børnene på genopdragelse på Ballerup Museum på onsdag, hvor der er rundvisning med fokus på takt og tone for børn gennem tiderne. Foto: privatfoto

Sjovt Onsdag den 3. juli kan man tage børn eller børnebørn med til rundvisning på Ballerup Museum, hvor de kan lære, hvordan man har skullet opføre sig i forskellige tider og miljøer - for eksempel hvordan takt og tone var for børn ved zarens hof, og hvordan man skulle opføre sig i skolen på landet i 1910.

Af Mia Thomsen

Undervejs vil der være øvelser, og museet garanterer for velopdragne børn til sommerferien.

Det er kun børnene, der skal have billet til rundvisningen, og der må maksimalt være to medfølgende voksne per barn. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig via www.ballerupmuseum.dk under ”Det sker”.

Mødested: Gårdspladsen på Pederstrupgård. Rundvisningen begynder klokken 11.