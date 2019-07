En visionsløs beslutning

Debat I Venstre er vi kede af den visionsløse beslutning, som flertallet i kommunalbestyrelsen har truffet om den fremtidige anvendelse af posthuset.

Af Kåre Harder Olesen (V), 2. viceborgmester og gruppeformand for Venstre

Posthuset skal fremover anvendes til kommunale funktioner, sundhedsfunktioner og foreningslokaler – måske kun i 3-4 år eller måske permanent – det er lidt svært at finde ud af, hvad flertallet egentlig vil, hvis de da overhovedet er enige.

Kun Venstre og Konservative stemte imod. I Venstre stemte vi imod, fordi vi mener, at beslutningen fuldstændig savner visioner for udviklingen af bymidten.

Beslutningen er i høj grad styret af en udfordring med at finde lokaler til Ældre Sagen, når de skal forlade deres nuværende lokaler for at give plads til udbygningen af plejecenter Toftehaven.

Vi under bestemt Ældre Sagen gode og tidssvarende lokaler til deres mange gode aktiviteter, men vi mener ikke, at posthusets fremtidige anvendelse skal styres af dette.

I vores øjne vil en meget bedre løsningen være at indtænke Ældre Sagens lokalebehov i udbygningen af plejecentret, da det vil skabe gode aktiviteter i huset, og vil kunne skabe en synergieffekt.

Posthuset bør derimod anvendes til formål, der skaber mere liv og aktivitet omkring Banegårdspladsen, som vi jo har brugt mange millioner på at udvikle. Her er vi helt enige med Konservative i, at et hotel – eventuelt kombineret med boliger – vil være en rigtig god løsning, som vil skabe liv og omsætning til blandt andet restaurationerne i byen.

Det vil det røde flertal desværre ikke være med til. De vil i stedet krampagtigt holde fast i, at kommunen skal eje og drive posthuset fremover – i vores øjne er det bestemt ikke en kommunal kerneopgave.

Jeg kan kun trække på smilebåndet over Hella Tiedemann, der i et krampagtigt forsvar for en tåbelig beslutning påstår, at V og K skulle ønske at sælge posthuset af hensyn til at få “penge i kassen”. Hvor hun har det fra, må stå hen i det uvisse, for det har jeg aldrig hverken sagt eller skrevet. Vi bekymrer os i denne sag alene om at skabe en spændende og aktiv bymidte.