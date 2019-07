Kartoffelrækker i Måløv?

Debat Vi skal bo tættere sammen for miljøet og klimaets skyld. Men tæthed behøver ikke være i høje uskønne betonblokke. Jeg deltog sidste år i borgermødet omkring ‘muren i Måløv’ ved stationsområdet, og jeg har stor forståelse for bekymringerne, som var åbenlyse på mødet, og jeg har efterfølgende fulgt debatten i denne avis.

Af Morten Andersson (A), Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Jeg knokler for – og står gerne på mål for – en tættere og grønnere by med færre biler og p-pladser. Særligt i de stationsnære områder, da boliger her øger sandsynligheden for at der vælges grønne transportformer. Men jeg synes, at det er fantasiløst at tættere bymidter og stationsnære områder automatisk skal gå voldsomt i højden.

Der er andre løsninger. Mange andre steder er det lykkedes at skabe tætte rækkehusmiljøer, hvor livet leves i og mellem husene.

Fornylig var jeg på besøg i Dragørs gamle bydel – skønt sted. Et andet godt eksempel er Kartoffelrækkerne på Østerbro, hvor bebyggelsesprocenten på 120 procent endda er højere end i forslaget med de seks-syv etagers blokke i Måløv, der lå på 110 procent.

Ikke dermed være sagt at bindingsværk og småsprossede vinduer skal være en del af løsningen. Det handler for mig om skala og at vi viser vejen i den grønne og bæredygtige byudvikling.

Den gode byudvikling kan nemlig både være tæt og samtidig være til glæde for tilflyttere samt naboerne i resten af Måløv – hvis vi gør os umage, lader os inspirere af steder der fungerer samt stiller de nødvendige arkitektoniske og byplanmæssige krav til investorerne.