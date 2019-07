Svar på læserbrev om jobcentret

Debat Hej Kim. Jeg vil gerne starte med at kvittere for de mange udregninger, men jeg er nødt til at sige, at jeg har vanskeligt ved at genkende tallene, som du har regnet dig frem til.

Af Musa Kekec (A), Formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Hermed de mest væsentlige pointer, som du ikke har inddraget:

1. Der er en meget stor del af de udgifter der er til Jobcentret som vi er forpligtet via lovgivningen (fastsat af Folketinget) til at afholde. Der er i lovgivningen i mange tilfælde italesat en minimumsindsats og en lovpligtig ydelse og denne skal vi afholde i Ballerup som i andre kommuner

2. Vi er som politikere på tværs af partier enige om indsatsen overfor ledige er en investering i fremtiden – særligt nu hvor vi har gunstige vilkår således at denne målgruppe har et stærkere fundament at stå på når næste krise rammer.

Jeg kan give dig et eksempel: En borger på fx 26 år, der har gået ledig en del år har svære vilkår for at komme i beskæftigelse. Arbejdsmarkedet lige nu giver denne borger bedre muligheder for at komme i job – dog forudsat at en ekstraordinær indsats, foruden den lovpligtige, er gennemført. Hvis vi ikke investerer nu, risikerer vi at brogere som ham/hende kan blive på overførselsindkomst i mange år – sågar resten af livet.

Disse eksempler findes og det ønsker vi ikke at gentage da det er ej værdigt for borgeren eller vores samfund.

Udover det økonomiske konsekvenser har ledighed også en række menneskelige konsekvenser, hvor man ikke har mulighed for at tage del i et arbejdsfællesskab eller mulighed for at tage ansvar for egen selvforsørgelse og bidrage til samfundet.

Vi er overbevist om at det er en investering i fremtiden og ikke en investering man kan gøre op og få værdi af fra år til år. Dette kan du faktisk også læse dig til når du ser på ledighedsudviklingen de seneste 5 år for ledige i Ballerup

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig eller jobcentret direkte, hvis der er noget, som du vil have uddybet.