I forlængelse af læserbreve om affaldshåndtering

Debat Vedrørende almindelig jord i havebøtter. Uden at prætendere, at være kyndig ud i biologien vedrørende kompostering, mener jeg at vide, at bakterier og mikroorganismer i almindelig jord i den grad med til at nedbryde organisk materiale. Så selv et par skovlfulde almindelig jord kan vel ikke ødelægge komposterings-processen. Eller hvad?

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup