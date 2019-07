Skepsis overfor burger-planer

Bygningen på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrup skal måske rives ned og erstattes af en stor Burger King-restaurant. Lokalplanen er sendt i høring frem til slutningen af august. Foto: privatfoto

Lokalplan Politikerne har nu sendt lokalplanen om en eventuelt kommende Burger King i høring. På forhånd er der ’afventende skepsis’ overfor burgerkædens indtog.

Af Ulrich Wolf

Som beskrevet for et par uger siden har den amerikanske kæde Burger King planer om at bygge en ny restaurant på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej.

Grunden er købt og planen er, at der skal være mulighed for ’drive thru’ og indgang fra Jonstrupvej. Men planerne har affødt en del debat blandt borgere og politikere.

Der er både positive og negative holdninger og derfor har politikerne valgt at sende lokalplanen i en såkaldt A-høring, hvor høringsfristen er ikke mindre end ti uger, også grundet sommerferien.

Selvom der er en række krav til byggeriet, trafikforholdene og ikke mindst affaldshåndtering og lugt, så er der en skepsis at spore blandt politikerne i kommunalbestyrelsen, som behandlede sagen mandagaften.

”Vi er nogenlunde kritiske i forhold til generne for naboerne. Vi er glade for at høringen nu er forlænget og vil afvente debatten og høringssvarene fra naboerne,” sagde Jacob Wøhler Jørgensen (V) på mødet.

Også DF’s Michael Jensen og Enhedslistens Stine Rahbek Pedersen gjorde klart, at de forholder sig afventende og vil lytte meget til, hvad naboerne siger, især når det kommer til lugt og affald.

Skrappe krav

I følge den nuværende lokalplan er grunden kun godkendt til beboelse. Det er altså en fejl, at der overhovedet har været drevet restaurant tidligere. Men nu skal den nye lokalplan – hvis den godkendes – give mulighed for netop dette.

Byggeriet må højst opføres i to etager på max 8,5 meter og til- og frakørsel skal primært ske via Jonstrupvej. Udkørsel til Ballerup Byvej må kun ske for lastbiler.

Der skal desuden bygges støjværn på to meter og skærmende beplantning på op til en meter. Det skal netop sikre, at naboerne ikke generes.

Desuden er der en række regler for skiltning og lys, så man ikke generer omgivelserne og endelig er der naturligvis en række skrappe krav til affaldshåndtering og lugtgener.

Lokalplanen er nu sendt i høring og der vil blive afholdt et borgermøde om sagen den 15. august klokken 19 på Ballerup Rådhus.