Tips til hygge og afslapning i sommerferien

Sommerferie er hygge. Hygge alene eller med familie og venner. Desværre ender mange med at stresse rundt med diverse kedelige projekter. Husk i stedet at slappe af. Derfor kommer vi her med fem tips til ren afslapning i ferien.

Tag en dag på spa med wellness

Hygge og afslapning betyder også forkælelse. Det at få en massage eller at kunne læne sig tilbage i poolen og slappe af. Derfor kan en god start på sommeren være en tur til et spa. Et par dage eller en dagstur. Det kan være alene, med en veninde eller med din partner. På et spa er du sikret ro og velvære. Med sådan en tur bliver du klar til at nyde ferien og fjerne alt det stress, du ellers går med.

Husk at læne dig tilbage i solsengen

Stress kan også fjernes derhjemme. For mange kan ferie være tidspunktet, hvor vi endelig kan gøre hovedrengøring. Få ryddet op i skuret og gå i haven. Her skal du dog huske at læne dig tilbage. Tilbage i solsengen og lave ingenting. Ingenting i stedet for at løbe rundt mellem diverse projekter. Når du læner dig tilbage, kan du overveje at hygge dig med et par sjove spil på iPad’en. Det kan være, du er heldig at finde nogle gratis free spins endda.

Læs nogle gode bøger

Ultimativ afslapning fås også ved at læse bøger. Det kan kunne lægge alle smartphones og gadgets væk, for i stedet at være ét med en bog. En bog der lader dig tænke, fantasere og træne din hjerne. Det kan være alt fra en biografi til en kærlighedsroman eller sommerens klassiker: krimien. Sommerferien er, for de fleste af os, det eneste tidspunkt på året, hvor vi virkelig har tid til at læse – så det er bare om at komme i gang. Smut forbi biblioteket eller prøv med en lydbog, hvis du hellere vil lytte i stedet for at læse.

Brætspilshygge med familien

Hygge skal gøres med familien. På dage hvor det regner lidt, kan det være en god idé at hygge med lidt brætspil. Væk med telefonerne, TV’et og iPads. I stedet frem med lidt varmt at drikke og lidt god stemningsmusik i baggrunden.

I kan for eksempel spille det populære spil Hint, som både fås i en voksen- og en børneudgave. Her skal I gætte hvad hinanden mimer, tegner, nynner eller taler om. Med Hint er i sikkert grin i massevis. Partners er også et rigtigt godt spil, hvis I ikke bryder jer om at quizze på paratviden. Husk også klassikere som Ludo, Skak eller Trivial Pursuit og Bezzerwizzer. Det er timevis af fantastisk underholdning.

Strandture

Med en tur til stranden er du sikret hygge og afslapning. Det at kunne lægge sig og blot nyde lyden af havet, og andre mennesker der hygger. For at turen skal være succesfuld og fyldt med afslapning, kan du dog med fordel planlægge det lidt. Lave en god picnickurv med saft og mad. Bage lidt pølsehorn kan være en idé. Så kan I blive liggende på stranden uden at skulle rende rundt efter mad og drikke. I stedet kan I nøjes med at hygge.