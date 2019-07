Skal du flytte hjemmefra denne sommer?

SPONSORERET INDHOLD: Sommeren er en tid, hvor mange unge spreder deres vinger og flyver fra reden. Det skyldes blandt andet, at mange unge vælger at søge ind på en videregående uddannelse.

Ansøgningsfristen for kvote 1-ansøgere er nu udløbet på eksempelvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Svaret må de mange håbefulde sjæle dog vente på, da der først vil komme svar omkring den 26. juli. Har du søgt ind på en videregående uddannelse i år?

Der er mange overvejelser forbundet med at flytte

At starte på en videregående uddannelse kan kræve, at du flytter væk fra den by, som du er opvokset i. Er du eksempelvis heldig at komme ind på KU, kan der være langt til og fra skole, hvis du skal pendle fra Ballerup, hvorfor du kan blive nødt til at flytte tættere på universitetet.

Der er mange overvejelser forbundet med at flytte hjemmefra. Har du overvejet, om du skal bo alene, eller om du skal flytte sammen med din kæreste? Når du flytter, skal du ligeledes overveje, hvilke ting du skal have i dit nye hjem. Måske er du nødt til at købe en masse nye ting?

Skal du eksempelvis bo med din kæreste, er det ikke sikkert, at I begge kan sove i din gamle seng. Det kan derfor være, at du skal ud og investere i en dobbeltseng? Flytter du sammen med din kæreste, bør I generelt blive enige om, hvilke ting I hver især skal have med hjemmefra.

Få styr på det økonomiske

Når du flytter hjemmefra, skal du til at hæfte for de udgifter, som du måske ikke har været opmærksom på eksisterede. Du skal eksempelvis til at hæfte for både el, varme og vand. Du bør derfor være økonomisk bevidst i forhold til dit forbrug. Der skal jo også være råd til mad og sjov med vennerne. Kommer du ind på en uddannelse, skal du huske at søge SU og boligstøtte, således at du har en fast månedlig indtægt, hvis du ikke har et job.

Når du har styr på dine indtægter og dine udgifter, bør du lægge et budget for det næste år. Du kan eksempelvis lave en budgetkonto, som du overfører et fast beløb til hver måned. Din budgetkonto kommer til at dække alle dine udgifter, hvorfor du altid kan vide dig sikker på, at du får betalt dine regninger. Samtidig får du et overblik over, hvor mange penge du har til rådighed hver måned.

Hvad skal du huske, når du flytter?

Flytter du eksempelvis fra Ballerup til København, er det ikke muligt for dig at beholde den samme læge. Flytter du mere end 15 kilometer væk fra din gamle bopæl, er det nemlig tid til at skifte læge. Det er dog helt gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med, at du anmelder din flytning til din kommunes folkeregister – husk derfor også at anmelde din flytning til folkeregistret.

Det er endvidere nemt at skifte læge. Det sker eksempelvis via borgerservice, som viser dig, hvilke læger du har til rådighed i dit område, hvorfor du frit kan vælge mellem de forskellige læger.