Måløv tog medaljerne

Spillere fra Måløv Boldklub invaderede Kerteminde til årets Kerteminde Cup. Det gav gevinst med en masse medaljer til både drenge og piger. Foto: privatfoto

Fodbold Mere end 200 spillere, ledere og forældre fra Måløv Boldklub indtog Kerteminde i weekenden.

Af redaktionen

Danmarks måske smukkeste og hyggeligste fodboldturnering, Kerteminde Cup, var målet for den venligtsindede invasion. Det er anden gang, at Måløv Boldklub sender 20 børne- og ungdomshold afsted for at styrke fællesskabet og klubånden på tværs af alder og køn.

Om lørdagen var der fællesmarch gennem byen, hvor Måløv Boldklubs røde farve dominerede og ”Super, Super Måløv” gjaldede ud over Kerteminde, så ingen var i tvivl om, hvem der var ankommet. Solen skinnede fra en skyfri himmel alle tre dage og de medrejsende forældre havde travl med skygge, saftevand og kiks, så ungerne holdt humøret og energiniveauet højt. Om aftenen var der klubfest på forældrecamping pladsen ved fjordbredden, hvor hyggen var i højsædet.

Sportsligt set var det også en succes. Måløv Boldklub var turneringens mest vindende klub og fuldstændig dominerende i pigerækkerne med guld til u10, u12 og u13 pigerne.

Måløv Boldklubs u11 drenge tog sølv i a-rækken.