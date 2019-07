Kommunen vil ikke forstå

Debat ØV. Lolan Ottesen var så venlig at svare på mit spørgsmål vedrørende bloktilskud og klippekortordning på plejehjemmene og gjorde samtidig opmærksom på, at samme spørgsmål var stillet flere gange.

Af Michael Krautwald-Rasmussen, Jyttevej 29, Skovlunde

Nu er det jo ikke for sjov, at man forfatter et læserbrev og slet ikke to gange med samme spørgsmål.

Spørgsmålet stilles fordi jeg finder det relevant og har almen interesse. At Lolan Ottesen så ikke forholder sig til spørgsmålet, men alene til kommunalbestyrelsens tolkning af bloktilskud og ikke til mit spørgsmål om klippekort, finder jeg problematisk for den demokratiske forståelse.

Jeg må konstatere, at Ballerup Kommune kun finder klippekortordningen relevant for hjemmeboende ældre og ikke beboere på plejehjem.

Lolan, jeg stopper mine læserbreve omkring klippekort med dette indlæg. Jeg tror ikke, Ballerup Kommune vil forholde sig til eller forstå problemet.

Rigtig god sommer.