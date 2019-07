Pas på dyrene i Harrestrup Ådal

Debat Kære Ballerup Kommune. Haveselskabet lagde i år deres udstilling i Ballerup. Det er et fortrinligt arrangement, som er med til at fremme glæden ved vores haver.

Af Timm Hansen, Blokhaven 22, Skovlunde

Vi er klar over, at så stort et arrangement kræver logistik og samarbejde mellem mange involverede, så det hele lykkedes.

Her havde jeg en kedelig oplevelse på stien fra Harrestrupvej til haverne ved Fløjholm, som jeg gerne vil gøre jer opmærksom på.

Jeg så køreplader blev lagt ud over små padder som frøer og tudser og to harekillinger komme i klemme under pladerne.

Det få mig til at rejse to spørgsmål: Har kommunen været i dialog med Haveselskabet omkring arrangementet?

Er det muligt at forebygge lignende situationer ved nye arrangementer?

Svar om havearrangement

Kære Timm Hansen

Tak for rosen til arrangementet. Det er første gang, Haveselskabet har holdt arrangementet her i kommunen, så der er meget, der skal gå op, når så stort et arrangement bliver afviklet.

Ballerup Kommune tager altid hensyn til natur og omgivelser, når vi giver tilladelse til afholdelse af større begivenheder i det fri. For eksempel har vi kortlagt eventuelle naturinteresser i området, inden vi gav tilladelsen.

Derfor er vi meget kede af at høre om din oplevelse.

Vi har haft et tæt og godt samarbejde med Haveselskabet omkring arrangementet, og vi evaluerer selvfølgelig sammen, hvad vi fortsætter med næste gang, og hvad vi overvejer at ændre. Løsningen med køreplader på pladsen vil derfor også blive drøftet, og hvordan vi kan undgå en gentagelse, så vi sammen med Haveselskabet skaber den bedste oplevelse for både mennesker, dyr og natur.

Trine Baarstrøm

Miljøchef,Ballerup Kommune