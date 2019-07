Højt græs er godt for flåter og affald

Debat Kære Stine Rahbek Pedersen: Med hensyn til den vilde natur og det høje græs:

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29,3.th, Ballerup

Jeg synes også, at det er rigtig smukt at se på, og nyder det. Men kunne aldrig finde på at gå tur i det høje græs.

2. Nej, højt græs giver sikkert ikke mere affald, men det er da langt sværere at få øje på, og får så måske lov at ligge i naturen, hvilket ikke er så godt.

3. Når man kommer gående i sit sommerdress = bare ben, så har flåterne meget nemmere ved at komme til huden, det har de bestemt ikke når græsset er slået. Så muligt, at der ikke kommer flere flåter, de har bare fået bedre vilkår for at få lidt blod. Flåter kommer ikke kun med rådyr, de kan også sidde på fugle.

Rådet fra DTU Veterinærinstituttet skriver direkte, hold dig fra højt græs, her sidder flåterne klar til at hoppe på.